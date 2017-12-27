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 Регуляторная политика, Финансы
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 Нацбанк разрешил "Укрпочте" участвовать в платежных системах

Нацбанк Украины разрешил национальным операторам почтовой предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

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Также НБУ смягчил условия выдачи генеральных лицензий на осуществление валютных операций.

Согласно постановлению Нацбанка, на нацоператоров почтовой связи распространяются требования положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств без открытия счетов за исключением нескольких пунктов.

НБУ имеет право отозвать соответствующую лицензию в случае потери компанией статуса национального оператора почтовой связи.

Национальным почтовым оператором является ПАО "Укрпочта".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3041661
 
 
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