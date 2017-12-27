 Нацбанк разрешил "Укрпочте" участвовать в платежных системах

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.
Также НБУ смягчил условия выдачи генеральных лицензий на осуществление валютных операций.
Согласно постановлению Нацбанка, на нацоператоров почтовой связи распространяются требования положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств без открытия счетов за исключением нескольких пунктов.
НБУ имеет право отозвать соответствующую лицензию в случае потери компанией статуса национального оператора почтовой связи.
Национальным почтовым оператором является ПАО "Укрпочта".