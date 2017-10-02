 "Метинвест" планирует до 2030 года инвестировать в модернизацию $8,8 миллиарда

Об этом сообщил директор по маркетингу группы Роман Курашев в ходе Международного металлургического форума "Наука и инновации" в Киеве в понедельник, передает БизнесЦензор со ссылкой на UaProm.

"Мы планируем в ближайшие 10-15 лет вложить в свое развитие $8,8 млрд. Большая часть – $5,7 млрд. – будет инвестирована в металлургические активы, а в горный сегмент – $3,1 млрд. Понятно, что это будут самые современные производства, которые потребуют современных технологий. То есть, по сути, это металлургия на стыке с информационными технологиями, так называемая "Индустрия 4.0", – сказал Курашев.

В качестве примера таких мощностей он назвал модернизированную доменную печь №3 на "Запорожстали".

По его словам, сырьевой суперцикл в мире подошел к концу, спрос на сырье падает, поэтому маржа перетекает из железной руды в сталь.

"В мире остаются избыточные стальные мощности. По разным оценкам, это 2,2 млрд тонн, которые сейчас загружены на 70%. Это очень низкая загрузка. То есть, металлургия будет продолжать работать в режиме, когда предложение будет превышать спрос", – отметил Курашев.

Кроме того, он выделил тенденцию в глобальной отрасли на усиление протекционизма, в частности, США проводят расследование в рамках секции 232, а ЕС – антидемпинг по г/к рулонам.

В этом плане, по словам Курашева, ключевым фактором выступает низкая себестоимость.

"Стратегия "Метинвеста" направлена на то, чтобы оставаться вертикально-интегрированной компанией с низкой себестоимостью", – констатировал он.

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Напомним, 2-3 октября в Киеве проходит Международный металлургический форум "Наука и инновации".

Организаторами форума выступают НАН Украины, "Смарт Холдинг", "Метинвест", "Интерпайп", "АрселорМиттал Кривой Рог" и Evraz.

В мероприятии принимают участие промышленники, представители научного сообщества и государственные чиновники.

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