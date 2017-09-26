 Цена на уголь должна быть рыночной, – заместитель главы Антимонопольного комитета

Об этом заявила первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины Мария Нижник во время рабочей встречи в АМКУ на тему "Пути решения проблемных вопросов, сдерживающих формирование конкурентных отношений на рынках электроэнергии", передает БизнесЦензор со ссылкой на Украинские новости.

"Сегодня цены на уголь в Украине не существует. Она должна быть рыночной. И она не может быть различной для государственных шахт или для частных шахт, для украинских производителей или для трейдеров", – заявила Нижник.

Замглавы АМКУ добавил, что поэтому в определении цены Украина вынуждена ориентироваться на европейские индикаторы.

"Привязка к Роттердаму, или к любой другой европейской бирже является вынужденным шагом", – пояснила Нижник внедрение формульного принципа определения стоимости угольной составляющей в расчете оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ).

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Представитель АМКУ считает, что первым шагом для формирования полноценного украинского рынка угля может стать внедрение механизмов биржевой торговли.

"По нашему мнению (АМКУ – ред.) ситуация может быть изменена путем введения биржевой торговли углем. Комитет еще четыре месяца назад обязал одну из генерирующих компаний приобрести уголь на бирже. И это обязательство было исполнено. Я надеюсь, что это первый шаг к биржевой торговле углем в Украине", – подчеркнула Нижник.

Напомним, постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года утвержден "Порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", согласно которой цена угля рассчитывается по принципу: "средневзвешенный за 12 месяцев индекс API2 (порт Роттердам) доставка и перевалка -дисконт на разницу в калорийности между импортным и украинским углем".

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