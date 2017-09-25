 ДТЭК намерен вывести добычу газового угля на уровень 25 миллионов тонн ежегодно

Об этом сообщил в интервью изданию "Новое время" генеральный директор компании Максим Тимченко, передает БизнесЦензор.

"У нас достаточно запасов марки Г. Но это вопрос государственной политики, вопрос ценообразования, вопрос тех рыночных механизмов, которые должны не только декларативно, а на самом деле работать и не допускать таких вот перекосов в ценах, которые есть. Угольный бизнес очень капиталоемкий. Он требует постоянных инвестиций", – отметил Тимченко.

В долгосрочной перспективе топ-менеджер также допускает отказ Украины от импорта антрацитового угля, добыча которого осталась на подконтрольных территориях.

"Это напрямую связано с ситуацией на Донбассе. Я верю, что ситуация изменится, Донбасс будет возвращен и мы восстановим добычу на антрацитовых шахтах, чтобы обеспечить угольную независимость Украины. Пока это не случилось, все игроки рынка снижают зависимость от антрацита, переводя блоки ТЭС на марку Г", – сказал Тимченко.

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В 2017 году, по прогнозам топ-менеджера, общая потребность Украины в импортном энергетическом угле составит 7 млн тонн при общем планируемом потреблении на уровне 27 миллионов тонн. Такая тенденция, отметил Тимченко, сохранится в следующие 2-3 года.

"Из-за блокады Донбасса был искусственно создан дефицит антрацита, а Украине необходимо пройти зиму. Важно добавить, что сегодня мы пришли к ситуации импорта и угля марки Г. Частично это объясняется тем, что мы и "Центрэнерго" перевели блоки на марку Г. Соответственно, увеличен спрос на этот уголь. Но и во многом это объясняется падением добычи на государственных шахтах. Это следствие той политики ценообразования на уголь, которая была в последние годы", – сказал гендиректор ДТЭК.

За последние 8 лет ДТЭК, по его данным, инвестировал в добычу угля $2,5 млрд. В 2017 году инвестиции составят 4 млрд грн.

"Сегодня у нас не такая критическая ситуация с углем марки Г только потому, что более $2,5 миллиардов мы инвестировали в течение 8 лет в наш угольный бизнес. "Павлоградуголь" производит 20 миллионов тонн угля в год. Это львиная доля в Украине. 12 лет назад он добывал 10 миллионов. И за эти годы мы увеличили объем добычи в 2 раза. Любой специалист в угольной отрасли подтвердит – это огромные инвестиции", – заключил топ-менеджер.

В 2016 году предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь", которые продолжают вести добычу угля марки "Г" в составе ДТЭК, суммарно добыли 21 млн тонн угля.

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