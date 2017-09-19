 От введения RAB-регулирования тарифов выиграют украинские потребители, – польский эксперт

Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил эксперт с 30-летним опытом работы в энергетике, директор польской консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze Кшиштоф Рогульски, передает БизнесЦензор.

Так, журналист издания поинтересовался у Рогульски, как он оценивает RAB-регулирование, вокруг которого в Украине идет много споров: в частности, некоторые эксперты говорят, что еще не время, другие уверяют, что это очередная ловушка, и это мало чем поможет устаревшим сетям.

"Аварии в сетях — это нормальная составляющая рабочего процесса. Каждый регулятор в любой стране мира эту составляющую старается уменьшать. Но для того чтобы уменьшить затраты на аварийные ремонты, необходимо увеличивать затраты на инвестиции. Что это означает? Вместо того чтобы чинить старые кабели, стоит задуматься: а не построить ли новые? Деньги на построение этого кабеля и есть RAB", – отметил польский эксперт.

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По его словам, "если вы не обновляли сети 20 лет, то, значит, сейчас нужно очень много строить. RAB выглядит как финансовая надбавка, которую собирают для того, чтобы привлечь новые инвестиции".

"Ставка RAB-тарифа во всем мире соответствует стоимости капитала и рассчитывается по формуле WACC (формула оценки стоимости капитала, — ред.)", – отметил Рогульски.

При этом, уверен эксперт, очевидно, что RAB если и приведет к некоторому временному повышению тарифов, то в долгосрочном измерении потребители все равно выиграют и в цене передачи электроэнергии, и в качестве обслуживания.

"При существующем тарифообразовании тариф тоже будет расти, но у компании не будет средств для инвестиций в распределительные сети и улучшение качества поставки электроэнергии", – подчеркнул Рогульски.

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