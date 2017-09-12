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 На Дарницкую и Черниговскую ТЭЦ прибыла очередная партия угля из ЮАР

В Украину прибыла очередная партия угля марки антрацит из ЮАР объемом в 75 тысяч тонн.

Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Данная партия позволит обеспечить бесперебойную работу двух ТЭЦ в отопительный сезон. В частности, на африканском угле будут работать Дарницкая ТЭЦ предприятия "Евро-Реконструкция" и Черниговская ТЭЦ предприятия "ТехНова".

Дарницкая ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой 300 тысяч жителей Дарницкого и Днепровского районов Киева. Черниговская ТЭЦ - 135 тысяч жителей Чернигова.

"Уголь из ЮАР - качественный, имеет низкую зольность и высокую калорийность. Это все приводит к тому, что такого угля требуется меньше и соответственно уменьшается образование золошлаков", - прокомментировал поставку Вячеслав Селиванов директор ООО "Евро-Реконструция".

Следующая поставка запланирована на конец года. Таким образом, говорит топ-менеджер, импортированного топлива вполне хватит на бесперебойное снабжение теплом и горячей водой весь отопительный сезон.

"Я могу успокоить потребителей - этот отопительный период, а также осенне-зимний максимум нагрузок мы пройдем должным образом", - заверил Селиванов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3032464
 
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