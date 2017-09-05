 Крупный производитель кабельной продукции заявил об антиконкурентных действиях со стороны Ассоциации "Укрэлектрокабель"

Об этом говорится в заявлении, обнародованном компанией "Дортмунд Кабель", передает БизнесЦензор.

Как отмечается в заявлении, с июля 2016 "Холдинг" КДТ" и "Дортмунд Кабель" стали жертвой масштабной кампании по дискредитации, незаконного юридического давления и недобросовестной конкуренции со стороны группы компаний, объединенных в Украинскую Ассоциацию "Укрэлектрокабель", которую возглавляет Пушкарь Анатолий Петрович.

"В результате антиконкурентных действий со стороны президента Ассоциации "Укрэлектрокабель" Анатолия Пушкаря и неправомерного заявления им о якобы совершенных преступлениях, против должностных лиц холдинга ООО "Холдинг "КДТ" и "Дортмунд Кабель" было начато уголовное производство. Параллельно с этим, на официальном сайте этой Ассоциации систематически публиковалась и продолжает публиковаться дискредитирующия информация относительно деятельности наших компаний и продукции, не соответствующей действительности, что вводит в заблуждение наших клиентов, контрагентов и партнеров", - говорится в заявлении.

Такие действия Ассоциации, ее президента и ее членов, предприятия расценивают исключительно в контексте недобросовестной конкуренции и личной попытки Пушкаря завладеть монопольным положением на рынке кабельной продукции в интересах компании, владельцем которой он выступает (ООО "Алай").

"Целью открытия уголовного производства в связи с неправомерным сообщением о преступлении со стороны Анатолия Пушкаря была и остается попытка вытеснения наших компаний с рынка кабельной продукции и их дискредитация. Вышеуказанные выводы подтверждаются фактами и доказательствами, которыми мы обладаем ", - заявили в" Холдинг "КДТ" и "Дортмунд Кабель".

В частности, в компании отмечают, что Анатолий Пушкарь, являясь президентом Ассоциации, одновременно является владельцем ООО "Алай" – предприятия, которое производит кабельную продукцию аналогичного направления.

В июле 2016 это он, совместно с оперативными работниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства СБУ, инициировал ложное сообщение о преступлении, совершенном должностными лицами "Холдинг" КДТ" и "Дортмунд Кабель".

Досудебное расследование проводилось с нарушением процессуальных норм, без полномочий, но при активном личном участии Анатолия Пушкаря, работников его компании, работников Ассоциации и ее членов и сотрудников контрразведывательного управления СБУ, с которыми Анатолий Пушкарь имеет личные связи.

Как отмечается, уголовное производство было построено на предположениях и недостоверной информации, полученной от Ассоциации "Укрэлектрокабель" и входящих в нее предприятий.

"Изъятая во время обысков электрокабельная продукция наших предприятий была противоправно передана на хранение ООО "Интеркабель Киев" - члену Ассоциации, главным конкурентом которого в Украине является наша компания. Имущество на основании решения суда правоохранительными органами уже возвращено. Но установлен большой недостаток кабельной продукции. Так, во время "хранения" нашего имущества исчезло около 1196 метров кабеля и 812,4 килограмма медной проволоки. О факте кражи нашими компаниями уже подано заявление о преступлении", - говорится в заявлении.

"Холдинг" КДТ" и "Дортмунд Кабель" осуществляют хозяйственную деятельность в Украине более десяти лет. Предприятия наладили собственное производство высококачественной конкурентоспособной продукции, имеют хорошую деловую репутацию и уважаемых клиентов, занимающихся оптовой и розничной продажей кабельно-проводниковой продукции, автоматики, электроинсталяции и сопутствующих товаров. Продукция компаний соответствует требованиям качества, что подтверждается сертификатами и результатами независимых исследований.

В компаниях заявили, что продолжат активно отстаивать свою деловую репутацию, законные права и свои инвестиции в рамках правого поля и действующего законодательства Украины.

"Мы обратились с жалобами и официальными обращениями к Генеральному прокурору Украины, Председателю СБУ, бизнес-омбудсмену, который осуществляет активную поддержку и проводит расследование относительно нарушения законных прав наших компаний. Кроме того, компании подписали и направили в Антимонопольный комитет Украины заявление о совершении нарушений антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции, дискредитации субъекта хозяйствования, неправомерной сравнительной рекламы и сбора и распространения коммерческой тайны со стороны Ассоциации и ее членов", - отмечается в официальном заявлении.

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