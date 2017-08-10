 Суд поставил точку в споре между "Банком Форум" и WOG

Об этом сказано в тексте постановления суда, опубликованном в Едином Реестре судебных решений, сообщает БизнесЦензор.

Ранее ООО "Завод Галичина" обратилось в суд с иском в котором говорилось о необходимости прекращения поручительства между "Банком Форум" и ООО "Завод Галичина" в связи с пропуском срока обращения по требованию.

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Однако, Хозяйственный суд столицы указанный иск оставил без удовлетворения.

Впоследствии, после рассмотрения дела Киевским апелляционным и Высшим хозяйственным судом, она была направлена на новое судебное рассмотрение.

Во время повторного рассмотрения по существу, суд пришел к выводу, что поручительство между ООО "Завод Галичина" и ООО "Банк Форум" с целью обеспечения выполнения обязательств ООО "Золотой экватор" перед ООО "Банк Форум" является прекращенным.

Поэтому, суд прекратил поручительство и обязал ООО "Банк Форум" выплатить в пользу "Завода Галичина" расходы по судебному сбору.

Таким образом, суд фактически признал попытки "Банка Форум" дополнительно взыскать средства по обязательствам с ООО "Золотого Экватора" незаконными.

Напомним, ранее Ровенский апелляционный хозяйственный суд отказал банку "Форум" в удовлетворении иска о взыскании с компании "Вест Ойл Груп" (WOG) больше 30 млн дол.

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