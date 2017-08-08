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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 Детективы НАБУ не смогли доказать злоупотребления в деле по "Роттердам+"

Соломенский районный суд Киева признал необоснованными заявления Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования по факту утверждения должностными лицами НКРЭКУ формулы "Роттердам+".

Об этом говорится в ряде ходатайств суда, доступных в Реестре судебных решений, сообщает БизнесЦензор.

Суд отказал НАБУ в доступе к банковским документам энергокомпаний Центрэнерго и Днепроэнерго, обосновав такое решение отсутствием необходимых доказательств.

"Детективом не подтверждено возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в вещах и документах, к которым он просит предоставить доступ в данном уголовном производстве", - говорится в документах.

Как сообщалось, в марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". На этом основании формула получила название "Роттердам +".

НАБУ начало досудебное расследование нарушений в утверждении формулы и факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ по требованию ряда оппозиционных депутатов.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк направил запрос в адрес Европейского Энергетического сообщества с просьбой провести аудит деятельности регулятора, в том числе, в вопросе установление методики расчета ОРЦ. Для проведения аудита привлечены специалисты венского офиса Энергосообщества.

"Мы будем благодарны, если секретариат проведет нейтральный и критический анализ деятельности НКРЭКУ, как де-юре полномочий НКРЭКУ, данных законом, так и де-факто – выполнения своих полномочий в качестве независимого органа", – отмечалось в письме регулятора в адрес Энергетического сообщества.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3030765
 
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