 Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" отрицает сотрудничество с FreezeOil

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Стейт Оил" сообщает БизнесЦензор.

"Между ООО "Стейт Оил" и названным фондом вообще не существует каких-либо деловых отношений, не заключен ни один договор. Поэтому такие заявления от начала и до конца являются ложными", - сообщает компания.

Компания называет информацию о таком сотрудничестве недостоверной и публикует фотокопию официального ответа Министерства экономического развития и торговли Украины в лице первого заместителя министра Максима Нефьодова от 17.07.2017 на адвокатский запрос о регистрации иностранных инвестиций на территории Украины от Инвестиционного фонда FreezeOil Fund STAK или Председателя совета этого Фонда Роланда Пипера в период с 2014 года и по сей день.

"Минэкономики официально сообщает, что информация о государственной регистрации любых инвестиций от указанного Фонда в Минэкономразвития не поступало. Объективно, это свидетельствует о том, что господин Роланд Пипер, который еще в 2014 году декларировал осуществления инвестиций в экономику Украины, но не выполнил обещанного, в очередной раз пытается манипулировать общественным мнением с целью создания удобной основы для дальнейшей реализации в Украине своих планов незаконным путем", - сообщает компания.

"Это следует и из публикаций в иностранных средствах массовой информации, в частности издание The Telegraph, неоднократно освещало сделки Роланда Пипера, прямо называя их мошенническими, а их инициатора - профессиональным манипулятором", - говорится в заявлении.

"Официально заявляем, что распространяемая пресс-службой Инвестиционного фонда FreezeOil Fund STAK информация о ненадлежащем качестве и происхождении топлива, реализуемого через автозаправочные комплексы сети "БРСМ-Нафта", а также о нарушении технических норм эксплуатации объектов повышенной опасности является недостоверной, поскольку не подтверждается в соответствии с установленными законом. Видимо, авторы публикации не принимают во внимание закон и презумпцию невиновности", - указывает компания.

"Стейт Оил" заявляет, что фонд не владеет ни одним имуществом в структуре собственности сети, а автозаправочные комплексы "БРСМ-Нафта" принадлежат физическим и юридическим лицам, которые являются исключительно резидентами Украины.

"Учитывая вышеизложенное и учитывая одиозную репутацию господина Роланда Пипера в кругах мирового бизнес-сообщества, ООО "Стейт Оил" связывает публикации, появившиеся в сети Интернет 24 июля 2017 с попытками новой рейдерской атаки на сеть АЗК "БРСМ-Нафта", имевшие место в течение 2015-2017 годах, сначала силами террористических группировок, затем силами административного ресурса Государственной фискальной службы Украины", - сообщает компания.

"Стейт Оил" направила ряд заявлений в правоохранительные органы о преступлениях (вымогательство, мошенничество и т.д.) и сотрудничает с органами досудебного расследования.

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