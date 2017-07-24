 "FreezeOil" решил прекратить аренду имущества сети АЗС "БРСМ-Нафта"

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Причиной радикального решения стали обвинения в адрес оператора со стороны контролирующих и налоговых органов по фактам массовых нарушений в области уклонения от налогов, несоблюдения технических требований к производству топлива, а также изготовления контрафактной продукции.

Как отмечают в фонде, после проигрыша суда по одному из эпизодов компания-оператор заняла абсолютно неконструктивную позицию и отказалась исправлять сложившееся положение, говорится в сообщении.

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"Входя на рынок Украины в 2014 году, фонд FreezeOil неоднократно декларировал и демонстрировал свою приверженность цивилизованным принципам ведения бизнеса и неукоснительному следованию всем требованиям законодательства. В этой связи сотрудничество с компанией-оператором "Стейт-Ойл", которая подозревается в нанесении значительного ущерба государству и экологии и признана Украинским судом виновной, противоречит фундаментальным морально-этическим принципам Фонда и его акционеров", - говорится в сообщении фонда.

Председатель совета директоров фонда FreezeOil Роланд Пипер заявил о своей готовности вернуть управление и распоряжение объектами в свои руки. Он также сообщил о своих личных встречах с Генеральным прокурором Украины и Послом Нидерландов, в ходе которых ими уже поднимался вопрос о неприемлемом поведении компании-оператора "Стейт-Ойл" и о необходимости его замены.

Фонд полностью сотрудничает с правоохранительными органами Украины и Евросоюза в этом вопросе.

Пипер также поведал о планах выбора новой компании-оператора, которая демонстрировала бы не только высокую результативность, но и твердую приверженность к работе в правовом поле и с уважением к международным принципам деловой этики.

К сожалению, заключил он, работу придется вести под другой торговой маркой, которая не запятнала свою репутацию сомнительными операциями.

Взыскание же причиненного ущерба будет обращено на лиц, управлявших операциями "Стейт-Ойл" и приведших компанию к нарушениям, вне зависимости от их местоположения и попыток уклониться от ответственности.

Голландский Фонд "Freezeoil" владеет сетью автозаправочных станций на территории Украины. Помимо сети АЗК на территории Украины компания также разрабатывает несколько капиталоемких инициатив в области альтернативной энергетики.

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